〈北部〉太平山山毛櫸換秋裝 估下週轉金黃

2017-09-27

10月7日到11月12日週六日交管

〔記者張議晨／宜蘭報導〕時序入秋，宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸葉子，逐漸由綠轉黃，宛如換穿「新裝」，推估下週末起山毛櫸葉應會逐漸變黃，園區因應山毛櫸步道旅遊旺季，將啟動管制措施，聯外的翠峰景觀道路訂於十月七日至九日、十月十四日至十一月十二日的週六、日，實施動態總量交管，進入自小客車以兩百輛為上限，採一出一進放行。

台灣山毛櫸步道入口位於太平山翠峰山屋旁，全長三．七公里，步道海拔高度一千六百到一千八百公尺，步道往返需三小時，沿途有板岩岩壁、翠綠苔蘚、紅檜林、柳杉林、山櫻花林、工寮、轉轍器等鐵道人文遺跡。

步道末段有廣達九百公頃、台灣最大面積的山毛櫸原始林，春天吐出新綠、夏日碧綠盎然、秋天黃葉耀金、冬季葉落枝枯，四季呈現不同美景，每年十月換穿秋天衣裳，綠葉轉金黃色系，漂亮又具詩意，每年都吸引大批遊客上山賞秋葉。

羅東林管處說，依照往年經驗，太平山台灣山毛櫸綠葉轉黃時間為十月中旬至十一月中旬，今年配合國慶連假，管制時間提前至十月七日，園區山毛櫸目前還是綠葉，根據氣象預報，入秋首道鋒面將在廿八日晚間報到，北部及東北部氣溫也將下降四、五 度，推估下週末起山毛櫸葉應會逐漸變黃，到十一月中旬都是極佳賞葉時機。

通往山毛櫸步道的翠峰景觀道路路寬五公尺，經過生態保育區，羅東林管處將採動態管制措施，管制期間，翠峰景觀道路僅允許兩百輛自小客車進入，超過即限制入山，九人座小客車則不受此限。林管處說，交管期間，請遊客配合警方指揮引導，如有接駁運輸需求，可洽宜蘭縣小客車租賃商業同業公會預約接駁，洽詢電話：0911-334198。