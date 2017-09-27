〈北部〉桃市府8首長爆「施暴」部屬 議員限時改善

2017-09-27

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市議員黃婉如昨日在市議會驚爆，市府有八名一級主管有「暴力傾向」，諸如公文看得不順眼，就往部屬的臉上扔，或是辱罵「你去吃大便」等，行徑惡劣；市長鄭文燦聞言表示，他不清楚有這種情形，常告訴同仁應善待下屬，會進行了解，若真有此情況，會要求改進。

鄭文燦︰如確有其事 會要求改進

黃婉如指出，她取得多段的檢舉影片，內容都是市府的局長使用肢體或言語暴力對待部屬，且她原先只知道七個，前天她私下與有暴力行為局長溝通時，在場另名局長聽到對話，突然也脫口說「我會改進」，意外的自爆，讓名單多了一人。

黃婉如說，已有三名局長向她坦承對待部屬有「暴力行為」，其中一人更直接說：「我只丟股長以上這樣不行嗎？」另有不在名單內的局長也坦承「的確會使用比較嚴厲的言詞」，但絕對沒有肢體或言語暴力。

黃婉如︰如未改善 11月8日公布影片

黃婉如質詢時並未公開名單，她表示，如果這些主管的行為沒有改善，將於十一月八日的總質詢時公布爆料影片。

鄭文燦表示，他一向要求市府一級主管必須善待同仁，當然不能有肢體或言語暴力，對此他會進行了解。

巧合的是，議場內剛質詢完暴力問題，上午十一點五十分許，議會大門突遭一名男子丟擲石頭，還好玻璃未碎裂，該男子丟擲石頭後隨即逃逸；警方獲報趕到議會調查時，眼尖的議會職員發現丟擲石塊的男子又騎機車返回議會門口，警方當下逮捕涉案的四十五歲林姓男子，發現他又帶著兩塊石頭；林應訊坦承丟擲石塊，他自稱「遭到電波攻擊」，才會有此行為。警方訊後依毀損罪嫌將他移送檢方偵辦。