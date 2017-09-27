〈北部〉捷運綠線機電標預付款2成 議員疑有弊

2017-09-27

議員︰遇無良廠商 可能拿60億走人

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天向市議會進行施政報告，多名議員針對正進行招標、總工程預算三二六億元的捷運綠線機電工程提出質疑，指合約訂出廠商得標後可先拿到廿％的工程預付款六十多億元，根本是圖利廠商，如果遇到無良廠商拿錢走人，市府將欲哭無淚；另有議員指捷運綠線的公正的第三方單位獨立驗證及確認（ＩＶ＆Ｖ）標案有中資介入，且有非關係人隨意進出開標室，疑有弊端，要求市府清查。

鄭文燦︰國際慣例 北捷為20至30％

鄭文燦表示，廿％預付款是國際慣例，以北捷為例，工程預付款是廿到卅％，捷運綠線預付款雖然是廿％，但也要求廠商的備料必須到位才會付款，條件比北捷嚴格。

鄭︰里卡多是英商香港的分公司

他另表示，參與捷運綠線ＩＶ＆Ｖ投標的里卡多公司是英商設在香港的亞洲分公司，不要看到香港就罵是中資，他說，里卡多公司是很有經驗的ＩＶ＆Ｖ廠商，曾經承包英法海底隧道與國內的捷運三鶯線、機場捷運等工程。

交通局長劉慶豐說，雖然捷運工程看起來是先土木、後機電，但土木工程施工必須配合機電工程的參數，且各式參數達卅多項，因此，機電工程得先發包，此外，機電設備得進行備料，因此廿％的預付款不是問題。

ＩＶ＆Ｖ標案 也被疑有中資介入

市議員詹江村、徐玉樹質詢說，有廠商對ＩＶ＆Ｖ工程提出檢舉，指開標過程中，有自稱是交通局楊姓顧問「三進三出」開標室為里卡多公司護航，而里卡多公司果然成為第一優先議價廠商，且里卡多公司是香港商，根本就是中資公司，未來捷運綠線工程品質堪慮。

劉慶豐說，該標案招標程序還沒完成，市府不會介入處理，但先前開標過程均全程錄影，若有弊端就請議員告發，市府會提供相關證據給司法單位。

另外，市議員舒翠玲也質疑綠線機電工程的付款條件對廠商太有利，一般是工程執行到一定進度才能請款，綠線的機電標，市府卻要先給廿％預付款，這些多得向銀行融資，光是利息就是龐大支出。

議會將組專案小組調查

舒翠玲、徐玉樹另說，市府對捷運綠線的規格已將日本車廂排除，外傳已經內定韓國車廂得標；對於綠線工程的種種傳聞，徐玉樹也要求成立專案小組進行調查，獲議會通過。鄭文燦對此強調，各大廠都符合招標規範，絕無內定情事。