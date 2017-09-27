〈中部〉公有閒置地 闢長者農園

2017-09-27

預計年底前每區至少一處

〔記者蘇金鳳／台中報導〕要活就要動，讓長者能藉著農事活動筋骨，市府社會局規劃利用畸零地、公有閒置土地，整理成為「長者農園」，讓長者有空就去種蔬菜，並可藉著種植來活化身心靈，今年先試辦，預計年底前每區至少一處「長者農園」，預計有廿九處，明年擴大辦理。

台中市目前有卅一萬三千二百八十三位長者，幾乎是一年增加一萬多人，而有長照需要的長者約七萬人，市府規劃老人的照顧是七、二、一，就是有七成的老人是健康，二成是亞健康，一成是極需要長照的老人，因此延緩老人老化，讓老人家健康更長久是相當重要。

社會局將從十月底啟動「長者農園」，利用全市各畸零地及公有閒置空地，經過整理後成為長者農園，讓長者能透過與土壤、植物的接觸，及收成蔬果的滿足感，促進生理及心理的活化，不但能地盡其利，更可讓長者有機會運動及陶冶身心。

目前社會局已委託地政局及區公所進行盤點，若有空餘的土地，就可讓社區或團體提出申請，預計十月底將可盤點完成。

社會局表示，由於「長者農園」是要讓長者健康，因此所種植的蔬菜花卉，禁止施用農藥，而且不能種植大麻等違禁物種，也必須把農園整理得很乾淨，而且種出來的農產品，不可作為個人獲利，只能作為公益使用。

此外，相關的局處也會提供資源，環保局會提供相關的培養土、木屑，而且還免費載運；農業局也會提供各區農業達人來協助老人家如何種植。 目前北區及太平區已開始設立多處「長者農園」，太平區目前預計目標四處，更將擇日進行成果發表。社會局表示，未來會將農園的成果與鄰近的社區關懷據點分享。