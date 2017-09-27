〈中部〉花博增亮點 林佳龍︰融入循環經濟

2017-09-27

〔記者黃鐘山、張菁雅、何宗翰／台中報導〕國際園藝生產者協會（AIPH）秋季會議、循環經濟與農業論壇、循環經濟建築論壇廿六日都在台中市舉行，分別交流各國園藝產業發展概況、荷蘭循環經濟發展經驗，希望將循環經濟與新農業、低碳建築等融入明年將舉辦的台中世界花博。

AIPH由全球園藝生產者共同組成，是花卉園藝行銷、展示的國際認證機構，台中世界花博即由AIPH認證。AIPH今年秋季會議在台中舉辦，市長林佳龍、AIPH會長Mr. Bernard Oosterom、農委會副主委翁章梁、荷蘭阿密爾市市長Franciscus Max Weerwind均到場。

林佳龍表示，希望透過這次機會，讓台中花博與世界各國對話，並將台中盛產的文心蘭、百合、劍蘭、火鶴推廣到全世界，未來花博場館會繼續使用，台中將逐步發展為花園城市，並與阿密爾市深化交流。

另外，「循環經濟」已成為當前最受國際矚目的經濟發展模式，摒除大量生產、消費及廢棄的線性經濟模式，追求低消耗、低排放及高效率的循環模式。

Franciscus Max Weerwind表示，面對世界資源短缺、氣候變遷衝擊，荷蘭政府、企業、學研機構、非政府組織一起合作，今年一月簽下全國原物料協議，希望在二○五○年全面達到循環經濟，以廢棄物當作生產資源。

林佳龍也指出，台中要推動智慧城市，就要從循環經濟著手，水湳經貿園區的建築、交通等都以循環經濟為建設原則；此外，花博展場之一的外埔，將建造綠能生態園區，利用廚餘及稻稈等有機廢棄物回收再利用，轉化成生質能源，希望讓花博展場再現另一個亮點。

另外，由東海藝術街商圈舉辦的東海國際藝術節，將在十月十四日登場，今年配合花博，以「花現藝術，歡樂童話」為主題，規劃變裝走秀、熱舞及音樂表演。