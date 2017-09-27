〈中部〉身障團體中秋禮盒 8千盒待售

2017-09-27

議員、社會局聯手促銷

〔記者蘇金鳳／台中報導〕還有一週就是中秋節，但因景氣差，很多以中秋禮盒為多數經費來源的身障團體，還有一、二成的月餅尚未達到目標，市議會民政委員會與市府社會局廿六日一同到北屯山區的十方啟能中心進行推廣，希望民眾能發揮愛心，協助公益團體。

七家身障團體及庇護工場中秋禮盒銷售，共訂出六萬五千盒的目標，目前有立達啟能中心已達標，其餘的身障團體都還在努力行銷中，約有八千盒待銷售，如十方啟能中心目標四千盒，但還有一千三百盒尚未銷售出去，瑪利亞基金會目標一萬三千盒，目前有二千盒未銷售，另外四家身障團體為伊甸基金會身障庇護工場、蒙恩烘焙坊、微笑天使手作烘焙坊及蓮心自強協會。

眼見下週就是中秋節，因身障團體礙於學員都是身障者，無法臨時接訂單，一定要本週接單，因此市議會民政委員會召集人黃馨慧、專門委員林義雄與市府社會局長呂建德一同到十方啟能中心進行月餅的推廣。

社會局長呂建德表示，台中市七家身障團體及庇護工場訂出六萬五千盒中秋禮盒，目前已售出 五萬七千盒，其他都還在積極爭取訂單中，而下星期就是中秋節，需要民眾愛心支持。

市議會民政委員會召集人黃馨慧表示，景氣差，很多企業對弱勢團體關愛眼神變少，造成公益團體不但募款難，連月餅的銷售也比往年困難，而一般民眾若有幫助只是一時，但身障團體陪著身障者，卻是天天協助，相當令人敬佩。

黃馨慧表示，這些身障團體的經費，有很大的部份是來自每年月餅的銷售，但景氣差，買氣較弱，需要眾人愛心關注。