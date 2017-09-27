〈中部〉「老師，我找到工作了！」 沒謝師宴、卡片 特教師最開心這句

2017-09-27

林永成獲選全國優良特教人員

〔記者陳冠備／二林報導〕彰化縣二林高中特教班老師林永成奉獻教育十五年，教導過上千位有學習與智能障礙的學生，面對這些「被放棄」的小孩，他細心教導，獲今年彰化縣Super教師以及教育部全國優良特教人員殊榮。林永成表示，特殊教育工作不求回報，也不會有畢業學生在教師節寫賀卡，但只要學生說句「老師，我找到工作了，你不用為我擔心」，比什麼都開心。

四十歲的林永成就讀彰師大三年級時，申請特教輔系，畢業後更毅然決然投入特殊教育學校十二年。三年前，他來到二林高中擔任特教班老師，在缺乏特教學校的資源下，反而令他精益求精，研發適性教材，獲第二屆特殊教育教材比賽優等。

鄰家胖孩子處境讓他投身特教

林永成表示，接觸特教也許是一種使命，記得十歲時，鄰居有對老夫妻育有一胖達百公斤的孩子，雖然已成年可是行為舉止常嚇到人，很多人都排擠他，他不懂為什麼這個社會沒有人要幫他？直到有一天丈夫去世，老太太因年紀大到安養中心，胖孩子也被隔地安置，母子就此分離。

林永成說，這件事一直讓他耿耿於懷，就讀彰師大時決定申請特教輔系，雖然特殊教育學起來很吃力，但自己越讀越有興趣，不過第一天實習時，還是被十五位學生嚇到，因為他們不但拉屎、尖叫，甚至還有自殘，但當時沒有退縮的餘地，知道教育是唯一能改變他們的方法，不能放棄。

「人人是可造的，是可以學習的，只要找對方法，就會有加倍的效果」，林永成如此說，十年前教導一位有情緒障礙及中度啟智的張姓學生，透過學習，他學會控制，競賽上也有好表現，更獲「總統教育獎」的肯定，最後走入社會找到工作，這就是教育最好的回饋。他也說，擔任特教老師十五年，沒有謝師宴、也沒有教師節卡片，但只要畢業學生打電話來說，「老師我找到工作了，你不用擔心我了」，一切的堅持就值得了。