〈中部〉國姓萬株棉花綻放 朵朵雪白美極了

2017-09-27

友善環境 全國唯一有機棉花田

〔記者佟振國／國姓報導〕南投縣國姓鄉北港村省道台廿一線旁佔地一公頃的棉花田，栽種上萬株棉花，中秋節後進入採收期，一朵朵白絨絨圓球佈滿田間，像是片片雪花，這幅農村美景是今年六十歲的王之英、王秀蘭夫婦花了七年時間，狠砸逾二千萬元打造的心血結晶，吸引不少遊客駐足拍照。

大學念藥學系，王之英畢業後先從事房地產，累積資本後轉赴泰國投資經營藥廠，發現國際間一般栽種棉花須大量使用肥料、農藥，對環境及人體造成傷害，相信有機棉將是未來世界的潮流，也基於愛台灣這塊土地，七年前決定要在台灣栽種有機棉花。

日治時期，台灣中南部地區曾大量栽種棉花，主要是因應戰事需求，台灣光復初期，面積仍有六千公頃，後因生產成本高及進口棉取代，也讓台灣棉花產業幾乎消失一甲子，目前全台僅剩南投國姓、雲林虎尾、台南將軍等地還有栽種。

有機種植產量減半 成本多3倍

王之英引進中纖的埃及棉花籽，前二年先在台灣、泰國找地方試種，五年前選擇有優良水質的國姓鄉北港村正式栽種有機棉花，棉花除了怕風雨侵襲，更有至少十四種害蟲要防治，要走有機栽培，只能砸錢用生物防治及人工除草。

目前有機栽培一分地收成的棉花脫籽後實重一百至一百五十公斤，王之英大歎「產量只有慣行栽培的一半，成本卻多三倍。」連續三年燒錢試驗，近二年生產技術與產量逐漸穩定，去年一公頃營業額可達一千萬，收支仍未平衡。

王之英也積極開發卅餘項棉製生活用品，朵朵棉花可當花材，棉花籽還可製油、當肥料，並開放棉花田做生態體驗課程，進行環境教育，朝多角化經營，打算明年栽種粽色及綠色的棉花開拓市場。

除了自營的棉花田，王之英還與仁愛鄉眉原部落有興趣的農民契作，目前面積約四公頃，但有機原料需求漸增，希望能有更多適當的土地能投入有機棉栽培，並計劃打造台灣棉花產業博物館。