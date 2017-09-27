〈中部〉嘉市舊孔廟迎孔 扶轎提燈2公里

2017-09-27

〔記者王善嬿、曾迺強／嘉義報導〕嘉義市政府「紀念孔子誕辰釋奠大典」，明天在位於嘉義公園內的孔廟舉行，「舊孔廟」嘉邑鎮南聖神宮昨辦迎孔遶行活動，一百名男、女學生分著唐人裝、鳳仙裝，並持儀仗、提燈籠，伴隨孔子、文昌君神轎，步行近兩公里到孔廟安座，三名來自巴西、比利時的交換生在豔陽下體驗當禮生，都表示是很難得的經驗。

迎孔隊伍昨天下午一點啟程，市府在門口設香案祭拜祈福，東吳高職巴西生翁一翔、李琳與比利時生陳冠傑，穿上古服別有風情；李琳說，每個宗教都有其特色跟文化，很開心能參與迎孔儀式。

市府民政處宗教禮俗科長黃俊傑表示，嘉市祭孔大典早期在今中央廣場舉行，因一九○六年（民國前六年）大地震震毀孔廟，而改在鎮南聖神宮舉行，民國五十三年孔廟修建完成，祭典移到這裡舉行，九十四年起在祭孔大典前一或二日，會舉行迎孔子神像活動，明天祭典時，孔子七十三、七十五代子孫與會。

嘉義家職餐飲管理科學生為迎接教師節及中秋節，昨製作「寒天香柚蛋黃彩酥」及「桂圓豆沙蛋黃酥」，將送到各老師手上，感謝春風化雨的辛勞；嘉家校長楊世圳表示，經老師指導，學生製作出低油、少糖的月餅，不僅敬師，也能與家人分享。

嘉義縣政府明早七點在新港鄉文昌國小的文昌祠舉行祭孔大典，校方將在草繩打造的智慧牛身上插「智慧筆」，以筆代毛讓民眾與學子在典禮結束後拔取，象徵增長智慧。