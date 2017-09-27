〈中部〉小書僮唸三字經 老師笑彎腰

2017-09-27

〔記者詹士弘／雲林報導〕傳統教師節是學生感謝老師的日子，但環球科技大學幼兒園老師卻從遊戲中帶領幼兒讀三字經，老師們表示，在特別的日子要的不是感謝，而是給孩子什麼樣的價值。

小朋友昨天穿上傳統的書僮裝，在「環幼小學堂」體驗王維唐詩的「紅豆生南國、春來發幾枝」，孩子用童稚的聲音唸出「人之初、性本善，性相近、習相遠」，個個搖頭又晃腦，讓老師們笑彎了腰。

幼保系主任張美鈴表示，遊戲就是學習，讓孩子們在玩遊戲中學習，讓艱澀的語辭透過「唸書歌」的方式，很容易就朗朗上口，一下子就能記住，讓孩子發現古文與現代的距離不是那麼遙遠。

環球幼兒園執行長韋明淑表示，傳統教師節都是學生謝師恩，小朋友當然不免俗向老師說「教師節快樂」，但更重要的是老師能提供孩子輕鬆學習的方式，讓孩子能快樂學習，讓讀古文與白話文一樣簡單。

石榴國小學生則是製作iphone創意卡片，祝老師教師節快樂，敬師卡由老師黃孟君指導製作，上面以line的對話型式表達對老師的祝福，上頭附有老師的相片；老師們收到屬於自己專有的禮物後，都覺得很新奇，迫不及待與其他老師交換欣賞。

校長蔡正龍也為每位老師準備客製化馬克杯，上頭有以老師名字來創作的藏頭詩，融合教育現場創作詩詞，讓老師直呼是最有創意的教師節禮。