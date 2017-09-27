〈中部〉新港22輛待售車占人行道 警開罰

2017-09-27

〔記者曾迺強／嘉縣報導〕讀者投訴，嘉義縣新港、民雄、中埔等地都有二手車商，將待售汽車拔下車牌，車頂黏上「售」牌面，停放占用人行道或慢車道當營業空間，其中，新港鄉福德路八百公尺路段，有二十二輛停在人行道植栽區，妨礙行道樹、草皮生長，甚至造成折損、枯萎，縣府建設處昨天獲報後，派員會同警方取締，依「道路交通管理處罰條例」，對違規業者開罰，並限期今日自行移車，否則強制拖吊。

新港共和村民張永鑫批評，原是公眾使用的人行空間，卻淪為中古車商展售場，多輛車身沾染灰塵，明顯數月未移動；福德村長郭正欽表示，福德路在民國一○四年拓寬後，車商即有占用人行道的行為，對比東南側的媽祖大道上有美侖美奐媽祖意象景觀，福德路猶如「賣車大道」。

新港鄉長林茂盛說，車商此舉影響景觀與交通安全，公所多次派員勸導移置，但過幾天就故態復萌，坦承督導不周，將結合警方加強取締。

建設處長林永福說，昨天下午派員與新港分駐所員警會勘，查知兜售的車輛分屬三名業者，對他們各開出一千五百元罰單，草皮枯萎處須重新植栽，將向業者求償。

江姓業者說，車輛停在路上才能引起路過民眾注意，增加銷售機會，昨接到罰單，已將車輛移到店面後方空地。

民雄鄉縣道一六四線的民新路、中埔鄉大義路，也有車商將待售車輛分別停在人行道及路肩，阻礙行人與車輛動線；民雄公所主任秘書李國祥說，昨對業者開出七張占用道路清理通知書後，違規車輛已由業者移開；中埔公所觀光建設課長鄧智應說，車商不該把車輛停在路肩長期違規占用，今將實地要求改善。