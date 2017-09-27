〈中部〉郵差探病送暖 獨居8旬翁哭了

2017-09-27

〔記者廖淑玲／雲林報導〕奇怪這麼多天都沒有看到「歐吉桑」？

在元長郵局當郵差的沈明俊負責元長頂寮村的送信服務，多日未見獨居阿公吳進興，到其住處探訪才發現阿公因車禍躺在床上，無法行動，昨天他偕同雲林郵局郵務稽查謝委儒探訪阿公，還自掏腰包送錢、送物資，讓阿公感動掉淚。

送信兼送關懷 轄區郵差接棒

八十二歲的吳進興獨居在元長鄉頂寮，曾在該區服務的郵務士謝委儒「三不五時」就會到阿公家探視，和阿公成為好朋友，調離後接任的郵務士沈明俊也接棒關懷。

近月來，沈明俊發現都沒看到吳進興的身影，二天前趁著休假趕緊到阿公住處探訪，才知道阿公出車禍被撞傷住院，出院後回家仍需臥床，因為無法行動，靠著元長鄉公所志工及肇事者僱請的看護工照料。

多日未見擔心 掏腰包給紅包

獲悉阿公的現況，沈明俊昨天帶著郵局關懷弱勢的民生物資和謝委儒一起探訪吳進興，兩人還自掏腰包買了尿布、營養奶粉，同時帶了紅包三千元送到阿公住處。

由於吳進興的屋子非常簡陋，臥室一張床幾乎就佔據所有空間，車禍受傷後原本公所人員希望能將他暫時安置在養老院或療養院，都被他拒絕，讓人相當心疼。

吳進興看到許久未見的謝委儒竟感動痛哭，一直感謝二名暖心郵差的關懷，事後元長鄉社會課人員也都到場關懷；謝委儒說，適逢中秋節前夕，雲林郵局特別準備各種民生物資，請各局同仁協助探視關懷獨居長輩，希望能讓阿公阿嬤過一個溫暖的中秋佳節。