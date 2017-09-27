〈中部〉竹蓮市場翻新 買菜像逛百貨公司

2017-09-27

本週已開放攤位供採買

〔記者洪美秀／竹市報導〕新竹市府與民間業者合作進行竹蓮市場ROT（Reconstruction重建；Operation營運；Transfer移轉）改造工程，經過近兩個月的內部設備改造，本週已開放一樓及二樓的市場攤位供民眾採買，吸引婆婆媽媽回流，都說地板、電梯全面更新，攤位的動線及擺設也變寬敞，加上更換冷氣及照明，有如逛百貨公司般舒適。

委託民間整建 首波成效顯現

新竹市府產業發展處市場管理科表示，市府與新竹市竹蓮市場行銷股份有限公司在八月四日進行ROT案的簽約，簽約金一千萬元，合約為期廿年，可延長續約十年。業者預計投入一﹒二億元，在兩年內完成市場的整、擴建改善工程，整建範圍包括外牆拉皮、電梯及手扶梯更新、消防系統更新、污水設備更新、停車場設備更新等。

目前進行整建工程的竹蓮市場，除一、二樓的零售市場，未來三樓由ROT民間業者做綜合商業使用，地下室會規劃為廿四小時的自動化停車場，而民間業者每年須繳納固定權利金及土地租金共九○三萬元給市府，另外變動權利金則是以每年營運收入的三%計算。

市府產發處表示，竹蓮市場鄰近竹蓮寺及後站轉運站，人潮眾多，市府從民國八十八年委託民間經營已近廿年，但因部分設備老舊、故障頻繁，影響市場營運與購物環境，因此推動竹蓮市場ROT案，引進民間機構投資整建市場並更新既有設施，提供符合市場需求的環境，也可減輕政府財政負擔，讓市民購物採買更舒服自在。

冷氣、照明設備更新

經過近兩個月的改善工程，一、二樓的攤商及小吃部都已正常營業，很多婆婆媽媽逕相走告，來逛傳統市場，不僅冷氣及照明等設備都已更新，走道及空間也變寬，逛起來有如百貨公司等般，好逛又好買。