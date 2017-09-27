〈中部〉獎勵企業總部回娘家 鎖定62家工廠

2017-09-27

法規委員會同意備查

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府擬定企業總部設台中補助辦法，市議會法規委員會昨天審議時，有議員質疑企業差別待遇應訂定自治條例，但更多議員主張彈性處理，最終同意備查；經發局說，各種補助、優惠是全台獨有，已鎖定六十二家台中工廠「回娘家」設總部。

為鼓勵企業將營運總部遷至台中，市府擬定「補助及獎勵企業營運總部投資實施辦法」草案，包括九項優惠措施、四項補助措施，一年最高提供三四○萬元補助，希望在台中設工廠的企業，能將總部設在台中拚經濟。

市議會法規委員會昨天審議，市議員李中說，辦法中既然有房屋稅、地價稅優惠，對於其他企業有經營上的差別待遇，應該以特別的自治條例送審；經發局長呂曜志表示，這不屬於稅式支出，屬於招商獎勵案補助，不需要訂定自治條例。

原本就在台中的也享優惠

市議員陳淑華、張芬郁、朱元宏則說，國內對於企業投資的相關法令太過僵化，市府補助辦法既然有助於招商，主張彈性處理，並要求原有的在地企業也要有補助；呂曜志回應，原本就在台中的營運總部，仍享有九項獎勵措施。

呂曜志強調，全台獨有的九項優惠，例如工業用地優先抽籤、勞工住宅、勞工大學獎勵等，提供單一窗口服務、標竿企業獎章、企業形象展示等，盼把台中優秀企業搭配在一起，共同對外行銷；經議員熱烈討論，法規委員會最終同意備查。

市府指出，目前經濟部列管三三九家營運總部中，台中僅卅家；台中有工廠、總部在外的有六十二家企業。首波鎖定這六十二家，第一年預計邀請十家，藉由統籌分配稅款增加及金融商業效益，帶動經濟發展。

財政局補充，統籌分配稅款每年大約二四○○億元，台中市約分得二三五億元，加上特別統籌款十二億元，共約二四七億元，占全台約十分之一。統籌分配款中，營業稅提撥四成。台中有許多大企業的分公司與工廠，但總部都在台北，對台中較為不利。