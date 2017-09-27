〈中部〉大雅交流道聯絡道 增設左轉車道

2017-09-27

南下壅塞改善 將可紓解雙十連假車潮

〔記者張菁雅／台中報導〕環中路與台七十四線快速道路、中清路銜接國道一號大雅交流道路段長期交通壅塞，市府擬訂分階段改善計畫，第一階段由市府建設局在聯絡道增加一線左轉車道，工程提前完工。建設局近日觀察，大雅交流道南下壅塞現象已明顯改善，將可紓解雙十連假車潮。

建設局長黃玉霖表示，國道一號大雅交流道銜接環中路、中清路，尖峰及假日時段往返車流量大，常出現「車流重現性壅塞」現象，即常在特定時段或可預知的路段、地點塞車，一直是市民關切的交通改善熱點之一。

為此，市府推出整體改善方案，第一階段先在大雅交流道的聯絡道增設一線左轉環中路車道，左轉車道由原來的二線增為三線，讓下交流道的車流可提前匯入台七十四線及環中路，避免車流堵塞至國道匝道，先改善南下車流壅塞現象；第二階段協請高速公路局於尖峰時段在北上匝道增設一車道，紓解匯入國道主線車流回堵現象。

黃玉霖指出，第一階段改善計畫將大雅交流道的聯絡道中央分隔島，向東偏移一車道，除增加一線車道，紓解左轉環中路車流外，同時維持北上聯絡道的兩線車道配置，確保原有服務水準。工程原訂九月底完工，已提前在廿二日完成，透過高公局即時車流監控影像顯示，南下車流回堵至國道主線已見改善，達到第一階段改善目標。

黃玉霖也說，長期而言，市府建請交通部增設國道與台七十四線快速道路立體銜接交流道，移轉多數往返高速道路車流，才能徹底解決大雅交流道的交通壅塞問題。