〈中部〉螺旋梯、環狀櫃 民和校圖飄誠品風

2017-09-27

〔記者劉濱銓／南投報導〕偏鄉學校圖書館，竟飄誠品人文風！南投縣水里鄉民和國中，九二一地震後，校舍由建築師林洲民（現任台北市政府都市發展局長）團隊重建，其中圖書館內部採圓形螺旋階梯設計，二層樓高的環狀書櫃，有如哈利波特的魔法學院，近期校方外聘美術老師巫昱宏，還揉合光影拍下小而美的圖書館，更添誠品味的人文氣息。

水里民和國中校舍建材以Ｈ型鋼梁、木材為主，其中圖書館外觀還以圓錐概念設計，內部格局為二層樓，四週圍繞環形書櫃，館內中央透過螺旋階梯連接一、二樓，地板全是木質鋪面，圖書館因校內發展濁岸咖啡社團，因此又稱「濁岸咖啡圖書館」。

美術老師巫昱宏表示，前幾天帶學生進圖書館閱讀、繪畫，當時館內天井正好透進光線，獨特的螺旋式階梯將一、二樓空間做了完美的融合，當下靈感一來，捕捉毫無拘束的閱讀空間，前後花了約一小時，拍了相當多張照片後，挑出幾張加強對比效果，進而呈現館內「光」與「影」驚奇感。

學生說，圖書館的設計很特別，尤其還有木頭香，在館內看書會有一種平靜感，可以依自己喜歡的姿勢看書，真的非常舒服。

教導主任田勵文指出，圖書館內部以木質地板為鋪面，學生可以自由自在、或坐或趴閱讀，而建物圓錐形外觀有如布農小米倉，象徵知識寶庫，也有人認為，像竹山紫南宮的七星級廁所，但無論如何，內外設計都別具特色，才會深受學生歡迎。