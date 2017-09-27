〈中部〉反彰濱焚化爐 線西人議會陳情

2017-09-27

環評說明會、審議未過時 彰縣長：絕不興建

〔記者林良哲／彰化報導〕豐堉資源公司有意在彰濱工業區線西區環保用地，設置事業廢棄物焚化爐，引發線西民眾不滿並組成自救會抗議，昨天自救會動員民眾到縣議會陳情。縣議員賴清美在議會質詢時，要求縣長魏明谷必須給民眾保證，但魏明谷並未明言，只承諾在環評說明會，以及審議未通過時，不會讓業者興建焚化爐。

豐堉資源公司有意在彰濱工業區線西區環保用地設置事業廢棄物焚化爐，今年七月間在當地舉辦說明會，並由豐堉資源公司董事長林明儒親上火線，但自救會成員一開場就舉布條抗爭，最後只好宣佈散會。

昨天上午，多名自救會成員到縣議會陳情，並拉起白布條抗議。他們表示，當地的PM2.5（細懸浮微粒）經常超過標準，如果再蓋個焚化爐，豈不更危害當地人的確健康？縣議員賴清美昨天也在議會質詢表示，線西、和美、伸港、鹿港一帶，已經無法再忍受增建焚化爐，希望縣長魏明谷必須給民眾保證，否則無法交代。

魏明谷指出，這個地方是工業區，屬於經濟部工業局管轄，而土地也是環保用地，工業局把土地賣掉，站在縣府的立場，當然是反對污染、支持環保，且強調資訊一定要公開，工業局必須向大眾說明，對於環境承載的「環境容忍量」必須有個說法。

至於是否拒絕興建焚化爐？魏明谷昨天在答覆時並未明言，只表示其立場和線西公所一樣。他指出，在環評說明會以及審議未通過時，絕對不會讓業者興建焚化爐。