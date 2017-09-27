〈中部〉（雲林）台西工業區種電 拚明年300公頃動工

2017-09-27

〔記者黃淑莉／雲林報導〕台西工業區延宕廿七年沒開發，雲林縣府原計畫解編做為綠能專區，但考量農漁牧用地設置綠能限制多，縣府決定不解編直接在工業區內劃定「綠能專區」，現積極作業中，期盼明年底前能有三百公頃設置動工。

台西工業區有一千一百六十三多公頃，劃定工業用地多年未開發，七成是私有地、三成為公有地，地主仍以魚塭養殖為主，配合中央綠色能源政策，縣府規劃轉型為綠能專區，並已列入國家前瞻基礎建設計畫。

縣府建設處長蘇孔志指出，由於工業區一直沒有實質開發，加上台西部分土地為農委會公告不利耕作地區，縣府原規劃工業區解編，但考量農漁牧用地發展再生能源有許多限制要求嚴格，討論後決議維持工業區用地、劃定綠能專區。

蘇孔志表示，台西工業區轉型為綠能專區九百一十六位地主，四成地主有意願參加，四成則還在觀望，兩成地主無意願。

蘇孔志說，為加速整合確保地主權益，台西綠能專區將由縣府主導，即由縣府向地主租地後與廠商簽約，縣府為地主的對口單位，民眾不用擔心因為不懂法令權益受損。

蘇孔志強調，台西綠能專區計畫除已向中央申請前瞻基礎建設補助，同時著手相關開發規劃、細部設計中，希望第一期三百公頃能在明年底前陸續設置太陽能光電設備。