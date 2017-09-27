〈中部〉台灣燈會LOGO 秀出時尚嘉義

2017-09-27

〔記者林宜樟／嘉縣報導〕嘉義縣政府籌辦二○一八台灣燈會，縣府邀請設計師陳俊良設計燈會LOGO，以數字「8」營造主視覺，呈現「台灣燈會在嘉義」意象；縣長張花冠及大學生們昨扮模特兒走秀，在衣物、飾品上秀出LOGO，行銷台灣燈會創意商品。

「8」字營造主視覺

嘉縣府台灣燈會LOGO發表會，張花冠秀出燈會LOGO衣物及造型耳環，學生們則展示手機貼飾、特製悠遊卡及背包等。

張花冠表示，燈會LOGO由曾獲得總統文化創意獎、外號「東方設計掌門人」陳俊良設計，融入嘉縣東西寬闊的地形及北回歸線橫貫其中的特色，用線條畫出嘉縣阡陌良田、山光水影及燦爛陽光，走秀活動讓民眾瞭解燈會活動可以時尚又年輕。

陳俊良說，數字「8」橫放是「無限（∞）」，代表創造無限可能，直立則呈現傳統燈會意象，放入北緯二十三．五度，一目瞭然「台灣燈會在嘉義」的意義及地理位置，並以橙紅色基調代表暖心人情。

張花冠表示，明年台灣燈會以新科技、新技術、新材質結合藝術策展，燈區從縣府前、太子大道串連至故宮南院，面積超過五十公頃，首創「水、陸、空」藝術燈區，打破往年的平面型燈會，透過光影變化帶給遊客全新的視覺衝擊。

需萬名志工 開始招募

明年台灣燈會於二月十六日（農曆大年初一）開幕，進行至三月十一日，展期拉長到二十四天，縣府評估需要萬名志工，已開始招募；縣社會局長楊健人說，燈會志工須培訓可接受民眾諮詢、燈區介紹、交通指揮、行銷推廣、清潔維護等服務，還需要懂國、台、英、日及東南亞等國語言的翻譯志工，擔任志工條件為高中職（含）以上民眾，十月底截止報名，詳洽05-3620177、3620179。