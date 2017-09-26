〈南部〉社福大樓消防演練 女社工摔傷竟未獲理賠

2017-09-26

〔記者蔡文居／台南報導〕市議會昨天進行民政部門業務報告，市議員邱莉莉質詢時指出，市府社福大樓五月十八日進行消防演練時，一名新住民家庭服務中心的女社工因緩降機繩索斷裂，從四樓掉落到三樓陽台，摔成重傷，事後竟未獲理賠。

議員︰難不成要提告政府

邱莉莉表示，社福大樓是市府社會局管理，也有投保公共意外責任險，但保險公司與法制處、社會局及當事人協調後，於九月廿一日初步回覆，主張因社會局和女社工服務的單位是承攬關係，以契約的「除外責任」而不負賠償責任。

邱莉莉批評，女社工摔傷至今已四個月，還無法確定是否能獲公共意外責任險理賠，難不成還要受害者提告政府，政府再出面處理？公部門編列這樣的保險預算卻看不到效益，若承攬關係不是公共意外責任險理賠範圍，也不應該在出事後才釐清。

她說，保險公司若對公部門的公共意外責任險採收費「不拒絕」、出險「不主動」、理賠「不負責」作法，法制處就必須介入爭取，否則受影響的還是小市民。

法制處長王展星表示，公共意外責任險理賠視個案而定，法制處可扮演協助角色，會檢視各機關業務的公共意外責任險現況，朝議員建議的方向努力。

社會局則表示，保險公司以除外責任不理賠，適法性如何，該局將與法制處討論後，再與保險公司進行對話。