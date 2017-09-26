〈南部〉視障師助特教生 發掘優勢能力

2017-09-26

〔記者劉婉君／台南報導〕「特教孩子有很多優勢能力，不要只看見他們的缺點，用適合的方法幫他們找到方向，他們會做得更好。」國立台北大學資源教室老師李政剛，國一時雙眼視力不明原因變模糊，但他將視力缺損當成上天給的人生挑戰，如常學習，更成為特教老師，希望以自身的經驗協助其他人找到適合的學習方法。

李政剛昨日獲教育部表揚全國優良特殊教育人員，國中時就讀音樂班的他，是學校樂團的小喇叭首席演奏者，學業成績也名列前茅，某日雙眼視力卻突然模糊，但當時只跑到教室外看看天空後，又回到教室上課，因為看不到老師在黑板上寫的字，就用聽的寫下筆記，花更多時間讀書，老師未把他當成視力不好的學生。

戴上眼鏡後，視力只有○．○五，視野也變得比較窄，但李政剛沒覺得自己特別不同，一路走來，很少使用輔具，而是找尋適合自己的學習方式。

李政剛說，不要把特教學生當成特殊的人，他們才能有學習的空間，更能突破自己，不要只看到他們的缺點，提醒自己要協助學生把優勢能力做得更好，得到成就感後，學生不僅學習狀況會變好，可以就學，未來也能在社會生存，不再只是被幫助的人。

教育部昨天在家齊高中表揚全國優良特教人員，卅二名受獎人中，大專校院組兩名、特殊教育學校組五名、高級中等學校組六名、國中小及幼兒園組十九名，由教育部長潘文忠頒獎。

國立中興大學附屬台中高農教師楊時發代表受獎者致詞表示，特教行政工作最大的心得，就是期許要讓每名老師得展所長，讓特殊學生的學習充滿無限可能。

潘文忠指出，為了落實融合教育，未來將盤整各校的需求，強化助理人員到班協助，成立更多資源教室及投入專案人力。