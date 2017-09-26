〈南部〉外籍交換生染瘧疾未隔離？ 南市衛局︰有管制

2017-09-26

〔記者王俊忠／台南報導〕南市某大學一名非洲奈及利亞交換學生，九月間從奈國返台後瘧疾病發，住院治療後返回學校宿舍，卻傳出衛生局未強制隔離，引發民眾疑慮，擔心疫情擴散；南市衛生局說明，瘧疾在我國規定是第二類法定傳染病，是得隔離，但因瘧疾主要是瘧蚊叮咬傳染，中央疾管署監控台南市區並無瘧蚊，龍崎、新化山區有瘧蚊，已要求該生不得到山區活動，宿舍並給蚊帳、防蚊液管制措施。

非強制隔離 有要求不得到山區

據了解，該名交換學生出院後並未受到隔離管制，有民眾質疑如學生趴趴走，疫情是否有擴散之虞？衛政單位沒管制對嗎？

衛生局副局長林碧芬說明，九月十八日接獲醫院通報有一名奈及利亞交換學生染上瘧疾住院治療，該生於廿一日痊癒出院。因瘧疾在我國是第二類法定傳染病，依規定是得隔離，並非第一類的應強制隔離。

衛生局獲報後即依標準作業流程對該生與同批回台的奈國學生疫情、接觸者症狀做相關調查。林碧芬說，並未發現奈國同批學生與接觸者出現瘧疾症狀；此外，根據疾管署長期監控報告顯示，台南市區並無瘧蚊活動跡象，僅有龍崎、新化一帶山區有瘧蚊活動，因為瘧疾要由瘧蚊叮咬患者後的瘧蚊傳染，而市區沒有瘧蚊活動，就要求患者回學校宿舍休養，床位需掛蚊帳，並要求該生不得到龍崎、新化山區活動。

衛生局疾管科說，有對外籍生做衛教，請校方讓該生住單人房隔離，要求穿長袖衣、噴防蚊液，宿舍放置噴霧罐、給防蚊液、放置捕蚊燈，紗窗紗門緊閉及宿舍消毒噴藥。

衛生局強調，根據中央對台南瘧蚊活動監控資料，對該生做出在宿舍休養管制的措施，且後續有衛生所人員追蹤驗血，目前連續兩天對該生驗血呈陰性，之後一個月驗一次即可，並非不負責任地放任該生到外趴趴走。