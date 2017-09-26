〈南部〉權利金降為2.96億 南市商八3度招商

2017-09-26

〔記者王涵平／新營報導〕「台南市南區鹽埕段商八國有非公用土地開發案」歷經兩次流標，台南市政府決定將權利金從原本四．一五億調降為二．九六億元，三度招商，辦理招標設定地上權，規劃招商複合式商業設施，將引進觀光旅館或購物商場，盼吸引國際觀光人潮。

經濟發展局副局長殷世熙表示，該基地面積七千一百一十二坪，方正且條件俱佳，十二月六日截止申請，主要帶動台南市區南側及周邊商業區發展，並活化國有閒置土地，基地位於中華西路一段與新興路街口東南側之商業區，權利金底價二．九六億元，地上權存續期間為五十年，得申請延長廿年，營運期間地租年息率三％，其中地租隨申報地價調整之年息率為一．三％，地租不隨申報地價調整之年息率為一．七％。

此外，基地對面為明和公園，面積超過三公頃，位置鄰近安平港、台八十六線快速道路、台南機場、奇美博物館、安平老街等，交通發達，聯外便捷，具海空運輸中樞點優勢，為地形方整、發展潛力可期之商業區土地，配合安平港客、郵輪、北區觀光開發暨周邊觀光及人口成長消費需求，以發展多元商業經營活動，提升台南區域競爭力。

殷世熙指出，近年公告地價調漲，土地租金成本增加，加上原物料漲幅大、物價波動高、廠商勞動成本增加等因素，建築成本及人事費用皆增加，為提升廠商投資意願，在綜合考量市場反應後，市府積極與國產署南區分署協商，除調降本案權利金底價外，也調整土地租金率，大幅降低地租隨公告地價調整不確定風險，以符合市場需求，希望基地能順利標脫。

他說，歡迎有興趣的不動產開發商、觀光旅館、商業、百貨、壽險等業者參與開發，可至經濟發展局網站下載招商文件或電洽投資商務科。