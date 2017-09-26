〈南部〉今年101人傷 大型重機肇事率增加

2017-09-26

〔記者黃良傑／高雄報導〕騎乘紅、黃牌大型重機的人越來越多，肇事率也跟著增加，高市警局統計，今年迄今已發生九十件車禍事故 ，造成一人死亡、一○一人受傷，相較去年同期增加十六件，受傷人數也增加十人。

交通大隊指出，去年一月至九月中旬，包括黃牌、紅牌等大型重機肇事，共有七十四件車禍，二人死亡、九十一人受傷，今年肇事率有增加趨勢，共九十件大型重機車禍，多達一○一人受傷，比去年同期增加十人。

警方表示，日前又發生大型重機車禍，林姓男子（廿歲）騎乘大型重機車，由旗楠路西向東行駛，行經肇事地點左轉東寧路時，與尤姓機車女騎士（六十三歲）擦撞，尤女送醫仍告不治，雖然大型重機不須兩段式左轉，但轉彎時仍應讓直行車先行，否則違反交通規則。

交通大隊也根據黃、紅牌大型重機肇事時段，進行大數據分析發現，下午四至六點肇事率偏高，統計發生十七件最多，其次是上午十至十二點間，共發生十二件車禍，晚上八點至十點也有十一件事故，凸顯大型重機肇事時段，集中於下班交通尖峰時段。

警方透過大型重機的行車記錄器解讀，發現大型重機行經肇事地點雖有減速，但大多騎到路口中心再轉彎，因壓低車身導致傾角過大，一旦有緊急狀況，常會煞不住或來不及應變，經常會在穿越兩個快車道後，與騎在慢車道直行的輕機車碰撞，大型重機再滑入對向車道與自小客車碰撞。

警方呼籲四輪汽車與兩輪大型重機，構造上原本就大不同，大型重機轉彎壓低車身，若突然減速或煞車，車身重量將會導致人車滑倒，發生車禍事故，呼籲汽機車駕駛人，勿將馬路當成賽道使用，入彎前應先減速慢行，為禮讓直行車預做準備。