〈南部〉寶來賞花溫泉公園 10月中旬開張

2017-09-26

〔記者王榮祥／高雄報導〕秋冬將至，高雄端出全新泡湯景點。結合溫泉、花卉的寶來賞花溫泉公園即將完工，溫泉場景近日也在市長陳菊臉書曝光，包括手湯與足湯，觀光局預計十月中旬可開張，營運初期評估推出優惠價。

為找回高雄六龜溫泉鄉的泡湯人氣，市府經多年開挖溫泉脈有斬獲後，今年二月啟動寶來賞花溫泉公園計畫，結合溫泉與花卉，欲打造高雄山區人氣景點。

觀光局說明，寶來賞花溫泉公園佔地約五．四公頃，園內設有溫泉泡腳池，並結合新植的開花喬木、營造美麗花徑，吸引遊客來此賞花、泡湯，整體工程近期將完工。

高雄市長陳菊關心此案，希望為高雄六龜地區找回八八風災前的風采，日前特地抽空、由觀光局長曾姿雯陪同會勘，檢視公園與周邊設施，隨後也在臉書首度曝光溫泉場景，包括手湯與足湯。

陳菊對公園規劃覺得有料，但也提醒相關單位在花卉植栽、停車與接駁、無障礙等層面須做好準備，務求讓來到這裡的民眾，都能有非常愉快且輕鬆的賞花、泡湯體驗。

營運初期擬推優惠價

曾姿雯表示，園區分花卉與溫泉兩區，溫泉區須付費，目前暫定全票五十元、半票廿五元，市府內部正研議營運初期優惠價，開幕前會由市長陳菊裁定宣佈。

曾姿雯指出，園區內大量種植陣雨樹、河津櫻、藍花楹及美人樹等開花樹種，總數約一千三百株，讓大家可在園區內輕鬆遊憩，花季時更可以在花木扶疏間愜意泡腳賞花、瀏覽風景。

她建議，未來賞花遊客到寶來旅遊時，可規劃延長停留時間，以悠閒的心情賞花、泡湯，再去寶來街道逛逛。