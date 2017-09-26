〈南部〉大型重機原地考照 台東首梯全壘打

2017-09-26

〔記者陳賢義／台東報導〕台東監理站「大型重型機車考驗場」日前啟用，首梯考照學員自九日起利用週六、日四十三小時的密集訓練，前天下午完成所有學術科課程，廿二名學員應試悉數過關全壘打；公路人員訓練所南部訓練中心教練周達庸呼籲及提醒，在路上騎車一定要遵守交通規則，尊重路權，一起營造美好、順暢的交通環境。

參訓學員中不乏有縣府主管，如台東縣衛生局副局長陳信憲、台東縣環保局秘書郭建成等。陳信憲說，擁有一張大重機駕照是每個男人的夢想，能夠在台東原場地訓練考照十分便民；其次，上課時間也是利用週六、日，不用請假也不影響上班。

郭建成則說，通過考照真的比中獎還開心！甫聽到可在台東完成考訓，毫不猶豫立馬報名，但因從來未曾騎過打檔車，實際練習起來不如想像中簡單，幸好教練非常有耐心的指導每個步驟，勤加練習後慢慢就上手了。另名年紀最長、家住鹿野的六十三潘姓學員則說，趁著還騎得動時趕緊來考駕照，他這把年紀都考得過，年輕人一定沒問題。

台東監理站站長周志昌表示，台東監理站不但是全台監理機關第一個，也是唯一一個設置有大重機考場的監理站，為了讓台東的學員能夠就地練習及考照，與南部訓練中心合作，由南訓中心擇選講師及教練抵東授課，另外，還派員加班製作駕照，讓通過考照的廿二人在第一時間就能領取駕照。