〈南部〉台東國慶焰火 24吋破台灣紀錄

2017-09-26

施放逾2萬顆 高達550公尺

〔記者張存薇／台東報導〕暌違違兩年，國慶焰火將再度施放！今年國慶焰火首度移師台東，國慶籌備委員會主委、立法院長蘇嘉全及縣長黃健庭昨天連袂邀請民眾到台東賞焰火，見證被去年尼伯特颱風重創的台東已經站起來！蘇嘉全也說，今年將首度施放台灣最大的廿四吋焰火、可高達五百五十公尺，總施放量也高達兩萬六千八百卅三顆。

蘇嘉全說，從民國八十九年總統陳水扁上任後，國慶焰火輪流在各縣市舉辦，像屏東就曾在大鵬灣放過、當時吸引超過十萬人參與，但前年因為總統大選、在哪個縣市辦國慶焰火活動都不適當，去年則因多個颱風侵襲台灣，也沒有施放國慶焰火，今年因立委劉櫂豪爭取，立委陳瑩、廖國棟也力挺，台東縣府更支持，因此將國慶焰火移師台東。

他強調，許多縣市都爭取國慶焰火，不過到其他縣市是「錦上添花」，到災後重建的台東則是「雪中送炭」，希望提振台東觀光復甦，帶動產業經濟發展。

先放盆花焰火 提醒鳥獸暫離

今年國慶日當晚，將施放兩萬六千八百卅三顆焰火，焰火球從五吋起跳，最大的廿四吋焰火則是台灣首度施放，在正式施放焰火前，將先施放「盆花焰火」提醒棲息樹林的鳥獸離開，友善環境。接著將依原生、翅膀、堅持、 圓融、祥和、民族等六大主題，每個主題搭配主題音樂各施放六分鐘。縣長黃健庭表示，台東縣會全力以赴辦好活動，也推出加班火車、多個景點入園免費、住宿優惠等。