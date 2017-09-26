〈南部〉西拉雅族爭正名 期原住民身分法修正通過

2017-09-26

〔記者蔡文居／台南報導〕市議員林宜瑾昨天在議會針對西拉雅族正名進度提出質詢，市府民委會主委汪志敏答詢表示，行政院已通過「原住民身分法」修正草案，目前已送立法院排入優先法案審查，期待本會期能通過，屆時西拉雅族就是完全的原住民，所有福利及待遇也應與現有原住民一致。

民委會︰已排入立院優先法案審查

汪志敏表示，未來在山地及平地原住民之外，將再增加平埔原住民一類，期待「原住民身分法」在這次立法院會期能順利通過，屆時西拉雅族正名即可進行族人總登記。

他表示，根據過往資料及近期調查，西拉雅族人目前粗估約萬餘人，原則上將來修法通過後，將分兩階段認證族人。第一階段「總登記」採寬鬆認定，不論往上幾代或是旁系等，只要祖先在日治時代有登記「熟番」，都可認定為族人；第二階段則採嚴格認定，一定要直系血親才可登記為西拉雅族人。

林宜瑾表示，政府陸續祭出包含提前於五十五歲請領老人年金、原住民族入學加分等對族人的照顧措施，希望透過實質政策，一來補償族人在歷史上承受的剝削，二來強化族人的自我身分與文化的認同。未來西拉雅族獲得正名後，各項權利、福利和參政權等，均應與現有原住民族一致。

她說，政府應追加預算把餅做大，如此才能在照顧西拉雅族人外，同時保障現有原住民族人的福利，讓大家喜迎西拉雅族加入原住民大家庭。

原住民議員谷暮．哈就及蔡玉枝昨天也提出質詢指台灣的平埔族，在台南是以西拉雅族為主，未來相關政策、預算，應事先做好盤點，不希望急就章來處理。