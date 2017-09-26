〈南部〉哈瑪星五連棟紅磚街屋 明年初整修

2017-09-26

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市文化局日前完成哈瑪星五連棟紅磚街屋調查研究及修復再利用計畫，將興濱計畫往前推進一步，文化局將繼續研擬修復設計，預計明年初可啟動工程，逐步找回五連棟紅磚街屋原始風貌。

由文化部補助、投入在哈瑪星的再造歷史現場「興濱計畫」推動已近一年，陸續啟動貿易商大樓修復活化、一港口安檢所拆除、哨船頭水岸歷史廊帶再現、五連棟街屋整修等。

文化局說，新濱町位處哈瑪星靠近港區、鐵道的地帶，西元一九○四年由日本鐵道部填海造陸而成，是哈瑪星最早發展的區域。

文化局調查，五連棟街屋一九三三年由楊家所建，建物外牆以清水紅磚構成，圓弧造型的女兒牆上有日出紋裝飾，為哈瑪星少數昭和時期街屋。

連棟街屋原為私人所建，土地產權在日治時期屬高雄州罹災救助基金所有，戰後由市府接收，因屋主積欠使用費，訴訟敗訴被要求拆屋還地，淪為法拍物件。

文化局獲悉，擔心拍賣後建物恐遭拆除並改建，勢將影響哈瑪星歷史街區風貌，緊急會勘確認具文資價值核列暫定古蹟，再依文資法行使優先承購權買下，並展開調查研究，其中兩棟先規劃為興濱工作站。

文化局長尹立指出，五連棟紅磚街屋與哈瑪星多個老屋修復，除展現興濱計畫成果，也凸顯大高雄文資保存不僅是單點，更整合為線或面的區域保存活化，興濱計畫每一個進展，都宣告高雄以文化治理、帶動城市發展的決心。