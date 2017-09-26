〈南部〉穩定蕉價 專家籲計畫種植

2017-09-26

小農搶種 價格波動大

〔記者邱芷柔／屏東報導〕據香蕉研究所統計，香蕉外銷市場雖萎縮，但近年在連鎖超商、量販賣場通路帶動下，內銷量大增，年產值從一百年的三十五億元到今年已飆升到七十五億，因全台僅有一成蕉農是計畫生產型，九成多是小農，香蕉價格大起大落，籲請蕉農採計畫種植，降低風險。

香蕉從今年六月起供過於求，目前屏東地區產地價格每公斤僅八元左右，已逼近成本。香蕉研究所長趙治平說，台灣氣候一年四季都能產出香蕉，透過輔導調節產期，以契作與嚴格的品管讓內、外銷暢通，才能穩定市場價格。

蕉農籲管控種苗與面積

屏東蕉農沈文彬說，去年因經歷三個颱風，香蕉減產讓價格大漲，由於香蕉種苗沒有管控，農友紛紛搶種，今年風調雨順，香蕉產量過剩，導致價格持續低迷，不少農友直嘆連工錢都不夠，政府應從種植面積、種苗源管控，並加強協助蕉農外銷。

趙治平表示，農委會曾評估台灣香蕉種植面積以三千公頃為限制，但許多小農常受市場價格好吸引，利用檳榔園兼種，所以官方統計數字難以看出實際產量，產銷不易控制。

趙治平說，目前國內種苗來源有六成來自香蕉研究所，另外四成來自民間種苗場，隨市場機制自由運作，這幾年在超商、賣場的帶動下，內銷量比以前增加許多，年產值已飆上七十五億，雖然數字漂亮，但香蕉外銷近年嚴重萎縮，這是台灣未來應該努力的方向。