〈台北都會〉北市府推「包租代管」 向年輕團隊取經

2017-09-26

連結房客、房東情感 有口碑

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市政府預計今年底、明年初推動「包租代管」政策，近期持續與民間包租代管業者接洽。其中，二○一五年成立的「玖樓」團隊正式成員僅有五人，卻已在大台北地區管理廿一間房屋、超過百人房客，他們將客群鎖定在社會新鮮人及大學生，不僅協助房東管理房客大小事，更讓透過活動讓房東、房客互動，不僅限於繳租金，同時也讓年紀大的屋主感染年輕房客的活力，填平兒女離家後對下一代連結的渴望。

今年廿八歲的玖樓創辦人潘信榮畢業於台大城鄉所，因市面套、雅房無法滿足需求，就著手改造老公寓，後來發現同學畢業後也面臨租屋問題，決定成立公司協助處理。

玖樓提供屋主「空間顧問」、室內改裝的「空間規劃」及出租「空間管理」，潘信榮說，他們目前管理廿一間房屋，多是房東主動聯繫，這些房東有一半是年紀大或長期待在國外，也有屋主下一代及不動產業者委託管理。

他提到，許多房東擔心房客習慣，因此團隊會先篩選房客，目前房客八成屬於社會新鮮人，其餘為學生；逢年過節會邀請房東跟房客聚會，讓房東透過實際互動認識房客，漸漸地發現有的房東會幫房客煮飯或帶出去聚餐；相對地，外地的房客獨身來到台北工作，有房東願意照顧自己，更有家的感覺。

潘信榮說，日常管理成本很高，除了硬體維修外，連室友感情不合等都須去處理，房客廿四小時透過LINE及臉書反映問題，幾乎沒有下班時間，但他們不希望因管理房屋變多而增加人力，盼建立報修SOP、導入「物聯網」等智慧化管理，讓管理更有效率。

房東多不核實繳稅 發展受限

潘信榮坦承，目前最棘手的是，約有半數的房東選擇避稅而不核實繳稅，如此一來，公司帳面就難以管理，更難擴大規模及維繫服務品質，導致發展受限。他建議政府在租稅上釋出更多誘因，也有意願積極與政府合作，「畢竟政府不會逃稅」。