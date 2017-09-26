〈台北都會〉年輕人買不起房 台北39歲以下屋主僅1成

2017-09-26

4間就有1間由60至69歲者持有

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市高齡化，連帶北市房市呈現高齡化。台北市地政局首次針對全市及各行政區房屋持有者年齡分布進行統計分析。根據統計，人口數僅占廿八．二％的五十歲至六十九歲人口，其房屋持有數卻占五十四．○一％；其中六十歲至六十九歲房屋持有者比率最高，占廿七．一二％，意即約四棟房屋中就有一棟房屋是由六十至六十九歲所有權人持有。而零歲至卅九歲人口數雖然占四十六．二七％，惟房屋持有數僅占十．六六％。

內湖青年持有房屋比全市最高

台北市建成地政事務所主任曾錫雄昨再進一步說明，北市各行政區房屋持有年齡者，發現內湖區無論是青年或中年人口的房屋持有比率均屬全市最高，分別占十一．八六％及五十二．五二％，原因推測是因內湖區的綠地空間充足、生活機能佳，可滿足年輕族群對生活品質的要求。

大安房價高 5成屋主超過60歲

而六十歲以上房屋持有者比率最高者為大安區，占五十．一一％，等於大安區每兩間房子，就有一間屋主是六十歲以上。曾錫雄說，主因應為大安區房價居高不下，剛出社會或是尚未累積一定財富的青年與中年人口，無足夠財力購置高單價、高總價的房屋；另外，有部分是早期在房價上漲前已於大安區置產者，持續持有產權未移轉所致。

60歲持屋比增 房市呈現高齡化

該統計能否與往年作比較，曾錫雄解釋，因是首次針對全市年齡層作統計，未來每一年陸續再調查，就可以比較出趨勢；而過去有調查過六十歲的持屋比率為四十％，今年為四十四％，顯示北市房屋持有確實趨向高齡化。