〈台北都會〉天然氣接收站落腳？ 淡水八里居民跳腳

2017-09-26

〔記者李雅雯、黃佩君／綜合報導〕台灣中油公司原規劃在桃園市觀音區的觀塘工業區興建「第三座液化天然氣接收站」，目前因環評卡關，恐影響未來供電計畫，中油有意將新北市八里區台北港做為替代選項；對此，淡水河兩岸的八里區、淡水區民多表反對，抱怨台北港內已有四十七座油槽尚未遷移，堅決反對再蓋液化天然氣接收站。

中油公司昨回應表示，第三座液化天然氣接收站的選址，目前仍視桃園觀塘為較適合的地點，但也會依照過去可行性研究等相關資料重新評估；台北港是北部數個選址之一，表明「也會列入評估」，預計近日會有結論。

「第三座液化天然氣接收站」將供應天然氣給桃園市的大潭發電廠，原規劃設在觀塘工業區，但因當地有珍貴的藻礁生態，使得環評卡關，中油提出替代方案，其中一個選項就是台北港；對此，八里區、淡水區居民又氣又急，反對與天然氣接收站當鄰居。

有47油槽未移 民眾更反感

立法委員呂孫綾表示，既然社會大眾有疑慮，中油應該說清楚；市議員鄭戴麗香說，液化天然氣接收站要拉管線，還要設置天然氣儲槽，台北港區內四十七座油槽尚未遷移，地方居民早已繃緊神經，如今再來天然氣，「難道台北港是建來容納嫌惡設施的嗎？」

距市區近 地方民意皆反對

市議員蔡葉偉指出，新北市爭取的國立原住民族博物館被高雄市搶走，桃園市不想要的就丟給新北市，台北港區內的四十七座油槽尚未遷走，反對再設天然氣接收站，尤其距離市區很近，地方民意都堅決反對；市議員蔡錦賢也說，他會和八里居民站在同一陣線，反對設置。

市議員鄭宇恩說，第三座液化天然氣接收站的設置點，理應距離大潭電廠越近越好，台北港並不具備這項條件，八里地區已有許多嫌惡設施了，民眾對天然氣接收站相當排斥。

市府指中油未溝通 不尊重

新北市政府發言人、新聞局長張其強表示，中油若計畫在台北港設置第三座天然氣接收站，除了遵守環評，也要重視民意，若中油逕自將台北港列為替代方案，未和地方說明溝通，不負責且不尊重。