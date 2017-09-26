〈台北都會〉市定古蹟台北清真寺 漏水、下陷

2017-09-26

〔記者周彥妤／台北報導〕位於大安區新生南路的「台北清真寺」，於一九六○年四月十三日正式落成，是伊斯蘭教於台灣最著名且重要的禮拜場所。然而，因近六十年歷史加上維修經費困窘，近年屋頂出現漏水現象，建物也有不少裂縫，地層下陷更是日益明顯。

台北清真寺基金會董事長馮同瑜表示，一○四年一月屋頂開始出現漏水，耗費五百多萬修復，但每逢大雨仍會漏，另外，清真寺位於瑠公圳蓋成的馬路上，地質原本就比較鬆軟，且清真寺無地下室，衝擊更大，今年二月地層下陷日益明顯，清真寺依「文化資產保存法」規定，第一時間向文化局報備，同時委請建築師探勘，初判需要開挖才能釐清問題，約需經費兩千萬以上。

馮同瑜說，建物修復所需材料也難在市場找到，修復技藝更失傳，因此向文化部提出「台北清真寺外觀修復、排水與蟲蟻防治工程計畫」，文化部要求清真寺將提案內容區分「管理維護」及「修復工程」，「管理維護」項目可申請補助，「修復工程」應先辦理損壞調查及規劃設計，再辦理修復工程。

台北市文化局副局長田瑋表示，一○四年文化局核定補助二二○萬協助清真寺辦理修復，但要徹底解決問題，幾乎是九牛一毛，田瑋解釋，按文化部決議，清真寺辦理修復工程前，須先辦理損壞調查及規劃設計，預估要花兩百萬至三百萬，恐怕是雪上加霜。

他強調，修復古蹟確實必須按部就班，著急不得，呼籲中央編列預算，否則指定成為市定古蹟，受限於經費困窘，實在無法有所為。