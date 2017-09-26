〈台北都會〉中國新歌聲濺血 北市民進黨團嗆文化局長道歉

2017-09-26

鍾永豐回應「有檢討空間」

〔記者郭安家、周彥妤／台北報導〕「『中國新歌聲』上海．台北音樂節」雖取消，但演變成統派打學生流血暴力、活動海報將演唱會地點「國立臺灣大學」改為「臺北市臺灣大學」的矮化事件，民進黨市議員顏聖冠、簡舒培昨開記者會，批評文化局長鍾永豐「偷偷摸摸黯然離去，看到學生被打不聞不問。」台北市議會民進黨團也發聲明稿譴責暴力，嚴正要求文化局長鍾永豐公開道歉。對此，鍾受訪時未正面回應，只說「有檢討空間」，未來推動兩岸文化交流，會檢討申請流程。

民進黨總召許淑華表示，文化局原本就不該同意在校園協辦任何有商業行為的活動，且事後未確實督導及協調，讓學生、校園出現抗議活動與流血暴力，要求相關人員需負起責任，也要求鍾永豐道歉。

外界質疑文化局為「中國新歌聲」發函台灣大學，讓活動廠商幕婕塔可租借場地。鍾永豐昨駁斥，指幕婕塔八月八日向台大申借、九日獲校方同意；文化局九月一日知悉，九月十日承接協辦工作，「校方不是第一次租借，完全知情是兩岸交流音樂表演，廠商申請書寫得很清楚」、「校方承受很大壓力，我們尊重校方說法。」

但顏聖冠表示，台大主任秘書林達德前天表示，是文化局來函要求協助租借場地，經過台大校長同意。若非文化局以「協辦」身分溝通，台大會同意得這麼快嗎？

簡舒培質疑，活動文書知會文化局，活動地點「國立臺灣大學」被矮化成「臺北市臺灣大學」，文化局難道不知情？

顏聖冠批評，鍾永豐前天下午曾至「中國新歌聲」現場，面對學生被打，當場落跑，僅事後於媒體詢問時，發出解釋錄音檔；簡舒培也批評鍾「偷偷摸摸黯然離去，看到學生被打不聞不問。」

對此，鍾永豐回應，前天中午他到場陪同雙方溝通，下午三點校方根據情資，研判學生及民間團體四點多會進場抗議，要求主辦方四點停止活動，他也要求主辦方遵照校方意旨，但主辦方直到四點多才宣佈，非常遺憾。

鍾永豐說，未來推動兩岸文化交流，若再扮演協辦角色，會讓對岸清楚台灣大學充分自治，尊重學生會意見。