〈台北都會〉新店央北開發區標脫6筆 強強滾

2017-09-26

莊北開發區10筆 標脫僅1筆

〔記者何玉華／新北報導〕市府地政局昨天標售新店區「中央新村北側重劃區」（簡稱央北開發區）及「新莊北側知識產業園區」（簡稱莊北開發區）土地，央北開發區首次標售七筆，吸引十三封標單競標，成功標脫六筆；莊北開發區是第三次辦理，十筆土地僅標脫一筆，兩地冷熱兩樣情。

地政局解釋，新莊的莊北開發區是產業專用區，有限制買回及限期使用等限制，得標廠商都是有實際使用需求的中小企業，這與央北開發區都是住宅區、建商標地不同。

地政局對央北開發區，首波僅先標售七筆土地，結果順利標脫六筆，僅一塊約一百坪的土地沒有標出，合計標得五十七．六四億元，比底價多出一成，讓地政局「如釋重負」，也顯示當地的房市仍受到期待，剩下的廿五筆土地預計在第四季辦理標售。

地政局分析說，新店區央北是全新規劃的住宅區，公共設施用地面積佔總開發面積四成七，有多條新闢道路，連通中央路、環河快速道路、中山路及溪園路等交通要道，大眾運輸有捷運新店線小碧潭站及興建中的環狀線、安坑輕軌，交通條件優越。

至於莊北開發區，採區段徵收開發，包含十四筆產業專用區及五筆住宅區，去年七月辦理第一次標售，標脫五筆（產專區四筆及住宅區一筆），總價十八．七九億元；今年五月第二次標售，標脫四筆產專區土地，總價約廿一．六五億元；昨天再標脫一筆產專區土地，總價六．五八億元，尚有九筆（五筆產專區及四筆住宅區）將擇期標售。