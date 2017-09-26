〈台北都會〉木下靜涯 台灣美術史重量級推手

2017-09-26

〔記者李雅雯／新北報導〕根據文化部文化資產局資料，木下靜涯（西元一八八九年至一九八八年）對台灣美術的發展和啟蒙具有重要地位，他是「台灣美術展覽會」的催生者之一，曾任台灣美術展覽會和台灣總督府美術展覽會的審查委員；台灣美術史說的「北淡水，南嘉義」，「南嘉義」指的是以畫家陳澄波為中心，北淡水就是指木下靜涯，他的舊居當年是人文匯集所在，頗具意義。

台灣東洋畫畫家蔡雲巖（一九○八至一九七七年）師承木下靜涯，蔡的媳婦江秋瑩說，木下靜涯在二戰結束後返回日本，公公最常提起的就是在木下靜涯舊居畫畫的日子，公公、婆婆當年結婚時，就是由木下靜涯擔任主婚人；她回憶說，丈夫蔡嘉光在十年前過世前仍不忘提醒她，「木下靜涯舊居修復的責任就落在妳身上了！」

江秋瑩表示，木下靜涯舊居需要修復，讓世人知道這位日本籍知名畫家的故事，以及他對台灣美術發展的貢獻，她今年已數次走訪日本北九州，拜訪木下靜涯的孩子，口述記錄木下靜涯的故事，那時在對方家中看到兩幅木下靜涯的畫作，主題畫的正是台灣淡水。

美術研究及翻譯工作者林皎碧，對木下靜涯舊居修復也有深深期待，他說，台灣美術史說的「北淡水，南嘉義」，北淡水指的就是木下靜涯，可見他對台灣美術發展的影響力。