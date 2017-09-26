〈台北都會〉修復木下靜涯舊居舊居不急？ 主計總處砍預算

2017-09-26

〔記者李雅雯／新北報導〕位於淡水區三民街二巷的「木下靜涯舊居」，是日治時期台灣美術展覽會審查委員、日本籍知名畫家木下靜涯的租賃居所，在二○一一年被公告為文化資產「歷史建築」，所有權人是國有財產署北區分署， 原本已編列明年度修復預算一千二百多萬元，卻在今年七月被行政院主計總處剔除，修復工程遙遙無期，這處歷史建築不知何時才能維護。

目前暫以鐵皮加蓋保護

據了解，行政院主計總處因為考量預算財源有限，並認為「木下靜涯舊居」不急著修復，因此先刪除預算，未來視財源籌措狀況再決定修復；「木下靜涯舊居」修復工程以恢復本來樣貌為主，採用原來的建材、原工法，因年久失修而屋頂漏水，目前暫用鐵皮加蓋作為保護，梁柱、門柱、磚面都有損壞，水泥外層剝落及部分木造結構垂落，一千二百多萬元的修復預算著重在這些部分。

「木下靜涯舊居」宅第周邊綠蔭環繞、遠離塵囂，根據文化部文化資產局的資料顯示，落成時間不詳，是一棟兩層樓建築，主體空間形式和磚柱呈現十九世紀末的磚造洋樓風格，主要建材是磚和木梁。

「雲巖畫坊」負責人江秋瑩，她是日治時期台灣東洋畫畫家蔡雲巖的媳婦，蔡雲巖師承木下靜涯，在畫壇頗享聲譽；江秋瑩說，每逢颱風過境或地震過後，都擔心「木下靜涯舊居」是否安好？遲未修復讓人心疼和遺憾。

國產署：文化局可自行修復

國有財產署北區分署管理科股長莊嫚雯指出，原本已編列明年的修復預算，因主計總處考量財源及修復的急迫性而刪除，國有財產署轄下的資產很多，預算資源有限，由於「木下靜涯舊居」所處的土地是新北市政府所有，建議房舍可以無償撥用給文化局，由文化局自行修復。

但文化局專門委員廖文卿表示，依規定，所有權人必須善盡文化資產修復維護的責任，先前已代國有財產署完成調查研究報告，若要談撥用，也應該等所有權人先完成修復後，再移撥給文化局活化利用。

議員促文化局對國產署開罰

關心此案的市議員鄭金隆認為，國有財產署遲遲沒有積極作為，文化局應該開罰；市議員鄭宇恩表示，文化局應該督促所有權人、國有財產署儘速修復文化資產，而非兩方都兩手一攤、推說沒辦法，放著「木下靜涯舊居」持續擺爛下去。