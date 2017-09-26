〈北部〉清潔隊員默默行善 匿名助貧童

2017-09-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕每當巷口傳來「少女的祈禱」樂聲，就知道垃圾車來了，台灣世界展望會花蓮辦公室日前接到兩名清潔隊員登門洽詢，盼匿名資助兒童，也讓「少女的祈禱」音樂聲的意涵，更多了份「愛」！

世展會花蓮辦事處主任蕭文榮說，展望會許多善款，就是來自這些在生活中平凡卻願意奉獻的愛心人士，特別是在不景氣的大環境中，從這些資助人身上看見一顆溫暖的心，願意拿出自己所得的一小部分去幫助另一個生命。

蕭文榮說，辦公室日前有二位身穿清潔隊反光背心的男子造訪，靦腆地說想要資助兒童。其中一人說，中學開始就有幫助人的想法，特別是風災過後在電視上看到無家可歸的孩子，特別心疼，雖然自己收入不多，「想到有孩子因為自己的付出，而能平安長大」，辛苦算不了什麼，還低調不願留下名字、直說：「善行這回事，有能力時默默的做就好」。

蕭文榮說，聊天中得知，清潔隊員工作辛苦，垃圾車每天出勤一趟四至五個小時，風災過後、傳統節日後工作量更加重！他們不但長時間「聞臭」，有時還要忍受民眾的情緒，曾有民眾亂丟「福馬林」到資源回收車，清潔人員誤觸傷及右手，一個多月才康復。他說，因為清潔員整天與垃圾為伍、認真且賣力的付出，才會有整潔的生活環境。

蕭文榮說，台灣世界展望會長期關注經濟弱勢家庭兒童，替每個弱勢孩子尋求一對一的經濟資助及身心關懷，持續提供教育支持、健康維護等方案，發助學金助學子順利上學，也歡迎民眾加入「資助兒童計畫」、「助學行動」，讓每個成長階段的孩子都能獲得發展與培力。