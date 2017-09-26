〈北部〉安農溪半世紀斷橋 見證居民打拚史

2017-09-26

防民眾落水 三星鄉民集資建造

〔記者張議晨／宜蘭報導〕水利署第一河川局計畫整治安農溪上游河道，其中，河道中央靜立一座水泥舊橋，雖年久失修，卻是早期居民往來跨越安農溪的交通要道，還是早期物力貧乏時代，鄉民齊心打造的橋梁，經鄉民極力爭取，該座舊橋也將留做景觀再造之用，見證這段鄉民齊心打拚的歷史。

水泥舊橋原以尤加利木鋪成，由於木橋不穩，居民渡溪宛如冒險，約在五十多年前，當時三星鄉雙賢村內的居民，為避免鄉民跌落溪水，眾人紛紛集資，終於建成這座水泥橋，方便鄉民行走。

三星鄉長黃錫墉回憶，橋身建造時，他正就讀小學，當時在鄉民號召下，有錢出錢，有力出力，幾乎沒有花到政府一毛錢，單靠眾人之力就打造出這座橋。

早期河道兩端有不少住戶及農田，居民無論外出或農耕，都需要行經此橋，直到卅年前，安農溪河道拓寬，政府原允諾會連帶改建舊橋，無奈政府缺乏經費，加上周邊土地取得困難，承諾終成泡影。

眾人奔走保存 公所將重新設計

橫跨河道的舊橋就在河道中斷，形成如今「斷橋」景觀。期間安農溪流域陸續整治，許多舊橋接連被拆除，唯獨這座舊橋，在眾人奔走下，才得以保存至今，就是為了見證眾人齊心建橋的歷史。黃錫墉指出，一河局計畫整治河道，但舊橋代表雙賢村民的深刻記憶，在鄉民爭取下，終於獲得一河局承諾，保留這座舊橋，未來公所會將該橋重新設計，保留最原始風貌，讓後人見證這一段歷史。