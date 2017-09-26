〈北部〉棒球小將穿破鞋 教練募新鞋

2017-09-26

瑞穗國中球員多清寒 沒錢換裝備

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮瑞穗國中棒球隊成軍十年，全隊三十四名球員超過三分之二是單親、隔代教養的學生，練球的孩子們釘鞋、球鞋消耗很快，幾個月鞋子就破損、「開口笑」比比皆是，但孩子們為了省錢「能撐就繼續穿」，職棒前統一獅游擊手陽東益退役到學校教球，到處替學生募物資，昨天獲財團法人張榮發基金會捐贈球衣球鞋，讓小球員都很高興！

張榮發基金會贈球衣球鞋 球員開心

捐贈儀式昨在瑞穗國中棒球場舉辦，張榮發基金會執行長鍾德美帶來釘鞋、襪子、練習衣、球褲、練習球等裝備，讓三十四位小球員難掩興奮，還有人當場試穿起來。校長黃淑蓉說，要回報幫助你們的人，最好的方法就是更努力朝向夢想邁進，長大才有能力回饋社會。

老家在台東馬蘭的陽東益，職棒統一獅退役後二年，在前瑞穗國中校長林國源多次力邀下，擔任瑞中棒球隊教練。他說，剛來的時候感謝校長支援球隊經費、後勤，讓他專心教球就好，但學校孩子確實缺裝備，釘鞋也許可撐超過半年、一年，但球員每天訓練穿的球鞋大約三個月就破了，許多小球員鞋襪破、開口笑，有的還看得到腳趾頭。

他說，很多孩子家境清寒，沒錢換新鞋，「一學期也就那一雙鞋」，破成那樣還是不會換，很心疼，所以他今年寫了二十幾份計劃書投給各民間基金會，除了校長投的之外，「張榮發是第一個回應願意補助的單位」，他自嘲「大概是計劃書寫太爛了」！他說，看到球員高興、有新鞋，「一切都值得了。」

他說，打棒球比賽成績是其次，最重要的是品格。球員犯規抽菸被他發現，罰「坐球監」半年，孩子知道後果嚴重，深刻反省，經過「探子」回報確實已戒菸，過程也讓孩子學到承擔責任。

他說，這一批九年級生是他帶的，三年前他到太巴塱、豐濱、瑞穗、玉里、中正等國小找來這批球員，他很看好他們，希望在今年全國聯賽拿到前八強，「這是我對他們的期待」。