〈北部〉台六十八線今晚起施工 注意改道

2017-09-26

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕公路總局第一區養護工程處新竹工務段表示，台六十八線東西向快速公路東向十四K至十六K路段，將於今天起到二十九日的夜間辦理路面施工，二十七日晚間還將封閉東向下芎林交流道的匝道；由於日前施工曾引發大塞車，工務段提醒用路人配合現場交通導引行駛並減速慢行。

新竹工務段表示，這幾天的施工時段安排在晚間八點到隔天清晨六點，避開上、下班交通尖峰時段，而且採用封閉一個車道、維持一車道通行的半半施工方式進行，相信可以把對交通的衝擊降至最低。

新竹工務段並提醒用路人，二十七日晚間八點到隔天清晨六點，東向下芎林交流道的匝道將配合施工封閉，請用路人改由二十K路段的匝道口下台六十八甲線。

包括今年三月間和本月上旬，台六十八線東西向快速公路新竹縣路段的路面改善工程，均曾造成上、下班大塞車的交通窘境，塞在車陣中的用路人紛紛在網路上開罵，新竹縣長邱鏡淳、立法委員林為洲也均為此向公路總局反映要求改善。

新竹工務段表示，東西向快速公路施工均有事先公告，而且在匝道口豎立告示牌提醒趕時間的用路人提早規劃改道行駛，這次的施工時段和方式也做了大幅調整，也請用路人駕車經過施工路段時能夠減速慢行。

五峰大鹿林道柏油鋪設

農委會林務局新竹林區管理處表示，為改善新竹縣五峰鄉大鹿林道一K及一﹒五K這兩處路段的路面品質，將於今天早上八點到下午五點進行路面柏油鋪設作業，屆時施工路段將採每小時放行十分鐘方式實施交管，也會視現場狀況機動放行，請用路人耐心等候並請配合施工單位交管人員的指揮。