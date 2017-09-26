〈北部〉苗栗又成廢棄物天堂 通霄驚見濫倒

2017-09-26

福高高架橋下 環局釐清歸屬單位

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣去年頻發生廢棄物被惡意傾倒亂象，苗栗縣政府甚至公開宣示向不肖人士「抗戰」決心，亂象稍有平息後，最近苗栗縣又再出現隨意倒置廢棄物現象，繼上週苗栗市公墓被惡意棄置後，通霄鎮福爾摩沙高速公路高架橋下也被發現廢棄物丟路旁狀況，警方正全面追查來源。

通霄鎮代理鎮長潘志明指出，接獲通報後已經會同警方前往勘查，發現被倒置的是裝潢用的事業廢棄物，通霄鎮公所已經聯絡苗栗縣政府環保局，交由環保局認定如何處置。

苗栗縣政府環保局則指出，由於倒置地點在高架橋橋墩旁，正在勘查、調閱航照圖等，釐清土地界址找出歸屬單位，再交由其清除。

苗栗縣去年頻傳四處亂倒廢棄物情狀，苗縣府也開記者會表達打擊不法的決心；其中大湖鄉新開村鄰近鯉魚潭水庫的山坡地居然被倒置綠色污泥以及疑似建築使用的廢棄物，且污泥銅含量超標四百七十二倍引起不少縣民憤怒。

去年發現34件 今年已12件

另外，苗栗縣議員陳春暖也曾於縣議會指出，因接獲民眾陳情，舉發苗栗縣卓蘭鎮景山里、鯉魚潭水庫上游水源保護區，遭人掩埋事業廢棄物，竟接到恐嚇電話，再度讓廢棄物棄置在苗栗縣的狀況引起關注。

苗栗市大坪頂公墓十日發現又被倒置大量建築土石廢棄物，再讓棄置廢棄物問題引起注意。苗栗縣環保局指出，去年共發現三十四件，今年迄今則有十二件。