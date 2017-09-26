〈北部〉屋頂種電補助 2500萬已額滿

2017-09-26

〔記者李容萍／平鎮報導〕市長鄭文燦昨天前往平鎮區鈞寶電子工業公司，視察推動設置太陽光電發電系統情形時表示，市府今年編列二千五百萬元補助經費已全數被申請完畢，共補助私有屋頂裝設太陽能發電系統設施八十案，這也代表綠電、太陽能光電系統已逐漸成為潮流，市府明年會擴大規模推動，打造桃園成為低碳綠色城市。

鄭文燦表示，市府一○四年起推動設置太陽光電發電系統計畫，也訂定「桃園市發展低碳綠色城市自治條例」，要求契約容量在五○○○瓩以上的用電戶，須設置十％以上太陽能、風能或其他綠能等設備，並編列經費補助設置太陽光電發電系統。

鈞寶電子成立於七十五年，主要製造電子裝置的濾波和消磁功能產品，鈞寶電子響應政府再生能源政策，自去年三月開始規劃廠房屋頂設置太陽光電，與台電公司併聯內線躉售完成，案場設置太陽能板一四四○片，設置容量為四一七．六瓩，建造經費為二千五百萬元，年發電量約五十萬度，估算可減碳廿六萬四千公斤，此案由市府補助五十一萬元。

鄭文燦說，桃園環保科技園區進駐廠商響應綠能政策，都在屋頂設置太陽光電發電系統，成為全台首座一○○％全綠能光電屋頂工業區，裝設光電屋頂後，房屋較能隔熱，堅固性和安全性也會提高；市轄有一萬一千家工廠，市府會將綠電循環經濟列為重點政策，推動更多工廠設置太陽光電發電系統。