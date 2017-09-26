〈北部〉電腦鼠暨機器人賽 龍華科大奪14獎

2017-09-26

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕由教育部主辦的「人工智慧單晶片電腦鼠暨機器人國內及國際邀請賽」，今年在龍華科技大學舉辦，前天吸引國內、國際選手與指導老師逾九百人參賽，地主隊龍華科大囊括大專組人工智慧競速自走車第一、二名等十四個獎項，成為最大贏家。

校方表示，今年有來自英國、美國、新加坡、哥倫比亞等十二名國際選手參賽，國內高中職及技專校院有四十八校、二八五支隊伍報名，競賽項目除原有的人工智慧電腦鼠走迷宮、人工智慧競速自走車、人工智慧線迷宮鼠，以及由國內吸塵器機器人產業松騰實業公司所贊助的「智慧家庭機器人」，新增由桃園在地企業祥儀公司贊助的「相撲機器人」項目，開幕式也請來建國國小、新興高中學生，操作相撲機器人表演。

建國國小教務主任邱俊琳表示，學校鄰近祥儀機器人夢工廠，雙方合作協同教學，引發許多學生對汽車、機器人等動力機械的興趣，也著手自己動手設計、打造機器人，學校也將智慧機器人列為發展特色，成立社團推廣機器人教學製作。

經過一整天的激烈競賽，地主隊龍華科大電子系所學生、畢業校友，在教授蘇景暉、李齊雄指導下，囊括大專組人工智慧競速自走車第一、二名等十四個獎項；校方表示，競賽過程選手必須充分展現所學，從無到有打造電腦鼠，最能體現技職教育的務實致用精神，過程中選手透過實作、競賽及觀摩，大大提升了經驗值。