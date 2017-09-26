〈北部〉貓狗打狂犬病疫苗 可抽iPhone7

2017-09-26

〔記者陳昀／桃園報導〕呼應九月廿八日世界狂犬病日，市府動物保護處舉辦抽獎，即日起至十月卅一日止，設籍桃園市的飼主只要帶家中犬貓到合約醫療院所施打狂犬病疫苗，就能抽iPhone7手機，十一月三十日抽出一名得獎者，而幫中獎者寵物注射疫苗的獸醫師，也能獲得一萬元郵政禮券。

動保處長陳英豪指出，桃園市狂犬病疫苗注射率約六、七成，為鼓勵民眾踴躍為寵物接種疫苗，只要在活動期間預防注射即可抽獎，十一月三十日動保處會以人工亂數抽出「動物狂犬病疫苗注射證書」的頸牌編號，並在官網公布中獎名單，得獎者必須在十二月三十一日前向動保處兌獎，逾期視同放棄。

他說，得獎名單排除曾參加動保處免費注射活動的飼主，及市府動保處、活動委辦廠商的員工、家屬等。

陳英豪表示，狂犬病是法定人畜共通傳染病，貓、狗等食肉目動物容易感染，出生滿三個月就必須每年預防接種，若稽查發現逾期注射或未接種，可依「動物傳染病防治條例」處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，動保處也會不定期派員到公園綠地稽查，呼籲市民落實疫苗施打，並為寵物掛上注射證明牌，以免受罰。

動保處也提醒預防狂犬病的「二不一要」原則：不接觸野生動物、不棄養家中寵物、要每年帶家中犬貓接種狂犬病疫苗。