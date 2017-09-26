〈北部〉新屋動物收容所 召募遛狗志工

2017-09-26

〔記者陳昀／桃園報導〕全國各動物收容所的「零撲殺」政策二月上路，不需再面臨「死刑」的狗兒們，卻可能因為未成功送養，長期關在收容所內，引發焦慮、自殘、攻擊等行為問題，造成更難送養的惡性循環。桃園市推廣動物保護協會為此於八月起號召志工，每週六到新屋動物收容所臨時園區「遛狗」，讓狗兒們有機會親近人群與運動，許多犬隻的行為問題都大幅改善，協會也呼籲更多志工響應。

市府動物保護處處長陳英豪指出，目前新屋動物收容所臨時園區約有二百四十多隻狗，雖然比年初的三百多隻少，仍趨近飽和，動保處一直積極控制入所數量、舉辦送養活動，仍有不少民眾「假拾獲、真棄養」，目前只能透過晶片稽查、流浪貓狗絕育及棄養收費二千五百元至三千五百元等方式防堵。

60間犬欄 塞了240多隻狗

陳英豪表示，收容的二百四十多隻狗使用六十間犬欄，有些一欄就塞四、五隻大型犬，活動空間不足，又因為狗有「地域性」而造成攻擊問題，正在擴建的園區預定明年七月完工，屆時收容數可望提升到一千隻，但還是要從源頭減量，希望民眾能為自己的寵物負責一輩子，也感謝協會的協助、合作。

桃園市推廣動物保護協會秘書長劉盈如表示，很多民眾誤以為施行零撲殺，政府可以終養收容所犬隻一輩子，但若源頭棄養問題沒解決、貓犬絕育未落實，再大的收容所也裝不下源源不絕的狗兒，每隻狗在收容所內能使用的空間也越來越小。

動保協會號召 帶狗狗出去紓壓

她指出，許多狗兒從被關進收容所後，就不曾再嚐過自由的滋味，沒有機會走出犬欄散步、曬太陽或踩踩草地，也因為沒有達成這些基本的生理需求、充分紓壓，引發畏縮、膽怯、攻擊等行為問題，進一步造成更難送養的惡性循環。

桃園市推廣動物保護協會八月起號召志工到新屋動物收容所臨時園區服務，除了帶狗狗走出籠子，也會抱抱牠們、檢查身上有無傷口，劉盈如表示，施行一個多月以來，許多狗狗都改變很多，不但攻擊行為減緩，也願意與人互動，希望號召更多關心動物保護的民眾加入遛狗志工行列，意者可透過「桃園市推廣動物保護協會」臉書報名。