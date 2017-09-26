〈北部〉蘇澳箕山橋改建 新路型騎士霧煞煞

2017-09-26

公路總局：確有缺陷 週日前改善

〔記者張議晨／宜蘭報導〕公路總局砸上億元推動蘇澳箕山橋改善工程，已在本月十五日通車，不過完工以來，因路型紊亂，屢遭機車族抱怨，有民眾批評，新的路型完全「霧煞煞」，對機車族群根本不友善。對此，公路總局第四養護工程處坦言，設計確實有缺陷，現已跟警方研擬改善方案，最快週日前就可完成。

蘇澳箕山橋跨越鐵軌，連接台九線、台二戊線，原為N型橋面，為因應蘇花改通車後龐大車流，公路總局改建為X型路面，北向、南下車輛可直接依燈號快速通行。不過，因橋面車道多，有台九、台二線車輛交會，對不熟悉路況者宛如「大迷宮」。

吳姓民眾指出，現在路型變換後，時常分不清楚方向。例如民眾從市區經台九線往蘇港路方向，騎士得和對向車輛爭道，冬山往蘇澳市區方向，同樣也缺乏左轉號誌、也無機車待轉格，盼公路局盡早改善。

另一名陳姓民眾也說，因橋面有兩條省道來車，光車道就有八個，但標示不清，常見機車騎錯方向，甚至闖入逆向車道，還不時有駕駛疑因不熟路況，在橋上忽走忽停，走錯路還得往前繞一大圈才能迴轉；他直言，若碰上國慶連假，這路段恐會大塞車！

記者實際觀察，確實有多部機車疑似不熟路況，而誤闖逆向車道，直到發覺騎錯車道後，才趕緊穿越槽化線變換車道，有時還得與砂石車、大卡車搶道，險象環生。

對此，四工處解釋，箕山橋設計主要是讓汽車快速行經，在設計上沒有問題。至於民眾疑慮，箕山橋當初設計時，確實有缺失，未考慮實際情況，現已與警方研討方案，預計近期會勘後，會提出解決辦法，最快一週內完成改善。