〈北部〉花東鐵路新自強隧道 今啟用

2017-09-26

歷經7年 今凌晨完成軌道切換

〔記者花孟璟／花蓮報導〕施工過程中多次發生湧水、抽坍意外，穿越花蓮瑞穗鄉舞鶴台地的新自強隧道，從二○○九年動工，工程難度不亞於國道五號雪山隧道，歷經七年於今天凌晨完成軌道切換、今晨五點四十八分第一班區間車通過啟用！交通部次長范植谷昨由鐵工局長胡湘鱗、立委蕭美琴陪同視察，並肯定鐵工局工程人員辛勞。

行政院長賴清德原排定昨到花蓮視察新自強隧道啟用，臨時取消。立委蕭美琴說，賴院長剛上任非常關心新自強隧道通車，卻因廿六日是立法院總質詢第一天，院長剛上任希望做更充分準備，強調會另外排時間到花蓮向工程人員致謝。

交通部次長范植谷在立法委員蕭美琴、行政院東部服務中心執行長許傳盛、鐵工局局長胡湘麟等陪同下，昨至新自強隧道瞭解軌道切換的準備情形，還搭乘工程維修車巡視隧道工程。范植谷說，他過去擔任交通部常務次長時，經常到花東線瓶頸路段雙軌化工程現場，和東工處同仁盯工程進度，深知工程艱難度，對鐵工局專業引進日本的中導坑工法、努力克服萬難表達肯定。他說，新自強隧道啟用等於是花東線瓶頸路段雙軌化工程「最後里程碑」，成功得來不易！

瑞穗至三民段雙軌化 明年6月完工

全長二．六七六公里的新自強隧道，位於花蓮瑞穗鄉舞鶴台地下方，於瑞穗站及三民站之間，是「花東鐵路電氣化暨瓶頸路段雙軌化計畫」最後一個工程，二○一○年開工後，隔年遭遇「遇水就軟化坍流」的沉泥層地質，工程人員二○一一年努力了一整年，隧道只推進廿二．八公尺。

鐵工局東部工程處長黃鳳岡說，歷經七年工期，新自強隧道終於在上月完成隧道工程，目前瑞穗至三民區間段展開二階段啟用，在昨天午夜跨今天凌晨切換啟用西正線後，完成第一階段；第二階段瑞穗至三民段區間的雙軌化接續進行，預計明年六月完工，預計縮短列車交會時間三到十分鐘！

范植谷也說，接下來的花東線全線雙軌納入前瞻計畫軌道工程，他勉勵工程單位在第一期工程表現出效率，未來逐期編列預算才能順利。