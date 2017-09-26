〈北部〉苗環團請願 催生限用除草劑自治條例

2017-09-26

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣自然生態學會、通霄鎮環保聯盟等環保團體，昨天到苗栗縣議會請願，要求儘速訂定苗栗縣除草劑管理自治條例，盼透過立法，確保鄉親的健康及苗栗縣的好山好水，以及讓棲地內的保育類石虎及鳥類受到保護，避免造成生態浩劫。

效法宜蘭、北市 改人工除草

苗栗縣自然生態學會理事長林錦坤等人指出，全國已有宜蘭縣、台北市通過「除草劑使用管理自治條例」，限制除草劑的購買者資格及用途，管制除草劑的使用範圍，公園道路等公共空間改以人工除草方式，不但符合國際趨勢，也確保民眾生命健康安全，而九月二十一日新竹縣市議會也收到該地關注此議題的人民團體請願。

苗栗縣海岸環境發展協會創會理事長翁坤章表示，不當使用除草劑，會影響觀光產業的推動，讓青山綠水失色，也會土壤造成傷害，造成農作歉收，希望相關單位拿出魄力立法約束。

希望「非農地」限制使用

這次前往苗縣議會請願的環保團體有苗栗縣自然生態學會與獅潭森林大學、中港溪青年工作隊、苗栗縣通霄鎮環保協會、苗栗縣海岸環境發展協會、時代力量黨等，立法訴求是希望針對「非農地」來限制除草劑使用，以保障民眾健康，進而保留綠地與生態。

苗栗縣議會議事主任謝百傑代表收下環團的請願書，他表示，此案必須有一名縣議員提案、八名議員連署。

民進黨縣議員陳光軒指出，除草劑不該被使用在一般道路及土地上，若未對除草劑使用有相關管理規範，恐造成食物鏈底層死亡，波及食物鏈上位者保育類石虎、鳥類中毒，造成生態浩劫，他會在議會提案推動。